Wassende bosuil | Zelf Geschoten

Deze bosuil is rustig zijn veren aan het wassen. Even kijkt hij op, en kijkt recht in de camera. Ben ik in beeld? Deze video is ingestuurd door Anne Eikelboom-Scheffers.

De bosuil is de meestvoorkomende uilensoort in Europa. Hij jaagt in de nacht op kleine zoogdieren en vogels. Ook eet hij weleens kevers, kikkers en vis. Door die flexibiliteit in zijn dieet kan de bosuil in relatief veel landschapstypen wonen. Zolang er maar ergens grote, oude bomen staan om in te nestelen. De bosuil broedt in boomholtes. Overdag rust de uil vaak ook in de boom, dicht tegen de boomstam aangedrukt.