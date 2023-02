Was de zomer echt zo nat en koud? | Nieuwe podcast

Het weer wordt steeds extremer. Enorme kou, een hittegolf, droogte of heel veel regen. Zo had Limburg in juli te maken met enorme wateroverlast door extreme regenval. Dit soort extremen in het weer hebben veel impact op de natuur. Veel insecten, bodemdieren, weidevogels en zoogdieren hebben de overstromingen niet overleefd. Naast de weerextremen als gevolg van klimaatverandering, zien we ook dat de stijgende temperatuur veel gevolgen heeft op de natuur. Zo zien we aan de ene kant dieren- en plantensoorten verdwijnen en aan de andere kant komen vanuit het zuiden meer soorten onze kant op. Denk aan de wespenspin en de eikenprocessierups.

De natuur maakt zich al op voor de herfst. Op 21 september begint de herfst officieel, maar de najaarstrek van vogels is al in volle gang, spinnen kruipen al naar binnen en ook het weer doet veel mensen denken aan het najaar.Hoog tijd dus om het weer en het klimaat te bespreken. Regent het nou meer? Of minder? En was de zomer nou koud? Of valt dat eigenlijk wel mee? Antwoord op deze vragen hoor je in de nieuwste aflevering van de podcast Vroege Vogels en Andere Dieren (vanaf 19.15u). Helga van Leur, voormalig weervrouw en ambassadeur in weer, klimaat en duurzaamheid vertelt samen met Arnold van Vliet, bioloog en klimaatonderzoeker, alles over het weer en klimaatverandering.

Drooggevallen vennen van de Kampina © Natuurmonumenten

Warme zomer

"Deze zomer leek wel de herfst", "wat een koude zomer" en "wat veel regen": grote kans dat je een van deze opmerkingen hebt gehoord. Maar, dat valt mee: het was een warme zomer. De gemiddelde temperatuur was 17,7 graden tegen 17,4 normaal. Slechts twaalf zomers sinds 1901 verliepen warmer.



De reden dat veel mensen niet het gevoel hebben dat het een warme zomer was, heeft te maken met de opbouw. Vooral in juni hebben we zomerse dagen gehad met een temperatuur van meer dan 25 graden. In juli en augustus hebben we minder écht zomerse dagen gehad, de zon scheen minder en het regende meer.

© Fotograaf: creatief

Duurzame keuzes maken

Helga van Leur en Arnold van Vliet benadrukken dat we zelf ook bewustere en duurzamere keuzes kunnen maken om klimaatverandering tegen te gaan. Helga: "Wie neemt de verantwoordelijkheid? Laten we zelf ook initiatief nemen door bijvoorbeeld onze tuin divers en duurzaam in te richten." Arnold benoemt dat hij hoopt dat we niet moedeloos worden: "Ik wil mensen aansporen om hoop te houden en als individu in actie te komen."



Bioloog en klimaatonderzoeker Arnold van Vliet gaat samen met Helga van Leur, voormalig weervrouw, en nu ambassadeur in weer, klimaat, duurzaamheid en gedrag, in gesprek over regen in de podcast Vroege Vogels en Andere Dieren. Elke vrijdag is de nieuwe aflevering te beluisteren in je favoriete podcastapp.