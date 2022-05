Warmtepomp vanaf 2026 verplicht, maar hoe?

Vanaf 2026 zijn huiseigenaren verplicht om hun huis duurzaam te verwarmen, met bijvoorbeeld een (hybride) warmtepomp of het warmtenet. Volgens minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting moet het tempo waarop huizen groener worden omhoog. Maar er zijn nog veel vragen over de verplichting.

"Ook voor ieders portemonnee is het beter als we minder aardgas gebruiken”, stelt de minister. “Daarom wil het kabinet dat vanaf 2026 de hybride warmtepomp de standaard wordt als de cv-ketel aan vervanging toe is." Er geldt een uitzondering voor huizen die niet geschikt zijn. Dat is dertig procent van de woningen, aldus het Economisch Instituut voor de Bouw.

Hoe zit het met de kosten?

Tot 2030 is er subsidie voor huiseigenaren om een duurzame warmte-installatie aan te schaffen. Die zou eerst tot 2026 lopen. De plannen van de minister zijn ambitieus, volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Consumentenbond.

Een warmtepomp is namelijk een stuk duurder dan een cv-ketel. Goedkope hybride warmtepomp zijn zo’n 2500 tot 3000 euro. "En daar komen vaak nog kosten bij als je je huis eerst geschikt moet maken, bijvoorbeeld met isolatie maar ook door het vervangen van de verwarmingsinstallatie”, zegt een woordvoerder van VEH.

En dan is er nog het probleem van de voorfinanciering. Volgens de Consumentenbond krijgen gebruikers nu pas de subsidie ná de aanschaf van de warmtepomp. “Niet alle consumenten lukt het immers om duizenden euro's voor te schieten.” Wel verwacht de organisatie dat de prijzen gaan dalen richting 2026.

En wie gaat het allemaal installeren?

Ook de uitvoerbaarheid zorgt voor twijfel, wegens de personeels- en materiaaltekorten in de installatiebranche. Volgens ondernemersvereniging Techniek Nederland verdubbelt de komende jaren het personeelstekort in de installatiebranche tot 40.000 mensen

Om aan de vraag te kunnen voldoen zijn afspraken gemaakt met installateurs en fabrikanten van de warmtepompen. Zo bouwen grote producenten momenteel fabrieken "waar zij op grote schaal en tegen lagere kosten hybride warmtepompen kunnen produceren", aldus de minister.

Een cv-ketel wordt in één dag geïnstalleerd, terwijl een warmtepomp twee dagen en meer personeel kost. "Samen met fabrikanten gaan we nadenken hoe we het werkproces kunnen versnellen", aldus Techniek Nederland. Maar de verwachting is dat de wachttijd ook in 2026 nog minimaal een jaar zal zijn.

Voor bijscholing zijn nu acht locaties in het land, dat wil Techniek Nederland uitbreiden tot een heel netwerk. "50 procent van de cv-installateurs moet bijgeschoold worden. Dat gaat om vele duizenden mensen en is een kwestie van maanden. De vrijblijvendheid is er af. Er is werk aan de winkel."

Waar komen de materialen vandaan?

Van de grootste uitdaging nu, het tekort aan materialen, verwacht Techniek Nederland over een paar jaar minder problemen. De productie gebeurt nu nog veelal in het buitenland, "maar die productiecapaciteit komt nu naar Nederland, omdat fabrikanten zien welke markt eraan zit te komen. Dat is bijzonder en een economische impuls."