Warmte zet het water rond koraal op zijn kop

In vergelijking met het gezonde koraal bij de gewone temperatuur, liet het opgewarmde koraal meer organische stoffen vrij in het water. Die stoffen waren ook duidelijk anders van samenstelling. Dat effect was het sterkst bij het koraal dat bij aanvang nog gezond was en tijdens het experiment langzaam verbleekte. Daarnaast zagen de onderzoekers een vergelijkbaar maar iets bescheidener effect bij de koralen die al verbleek waren.

De veranderde mix van organische moleculen zorgde vervolgens ook voor een andere samenstelling van de bacteriegemeenschap in het water rond het koraal, zagen Arts en collega’s. “Die bacteriegemeenschap had meer weg van die rond een algenrif dan wat we normaal zien bij een koraalrif.”

In het onderzoek naar de effecten van opwarmend oceaanwater, is nu toe vooral naar het koraal zelf gekeken. De effecten op het omringende water zijn nog goeddeels onbekend, zegt Arts: “Het is dankzij de steeds betere analysetechniek dat we nu ook naar de samenstelling van de organische moleculen in het water kunnen kijken. En dan blijkt dat zowel die organische stof, als het complete microbioom van het water rond opgewarmd koraal wezenlijk verandert.” Wat het effect is van veranderende waterkwaliteit op de koralen is nog onbekend. “Maar het is wel denkbaar dat zo’n sterke verandering van het microbioom in het water gevolgen kan hebben voor de gezondheid van het koraal”, stelt Arts.