Warmste jaarwisseling ooit gemeten: 15,5 graden om middernacht

In De Bilt werd zaterdag om middernacht de warmste jaarwisseling ooit gemeten, meldt Weeronline. Daar was het volgens de definitieve cijfers 15,6 graden, waar eerder nog werd uitgegaan van 15,5 graden. Het record van 12,1 graden van de jaarwisseling 2006 op 2007 is daarmee verbroken. In Eindhoven was het rond middernacht het warmst, met 16,9 graden.