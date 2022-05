Wandelgebied Oostvaardersplassen sluit wegens droogte

Wandelgebied De Driehoek gaat in de wintermaanden altijd dicht, om de heckrunderen en de koninkpaarden de ruimte te geven. Wanneer de kuddes het gebied verlaten omdat er elders nieuw vers gras te vinden is, zijn bezoekers weer welkom. Dit jaar opende De Driehoek op 30 april, maar het wordt nu opnieuw gesloten voor onbepaalde tijd.

Volgens de boswachters blijft de groei van het gras in de hele Oostvaardersplassen achter door de droogte. Vooral bij de heckrunderen is dat te zien aan hun conditie. Die zou in de lente snel moeten verbeteren, maar dat gebeurt nog niet. Daarom is besloten de dieren extra grasland aan te bieden.