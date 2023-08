Wandelaars in België aangevallen door hoornaars

Een wandelaar in het Belgische Lier is gereanimeerd na een aanval door hoornaars, een wespensoort. Aanvankelijk meldden Vlaamse media dat het om de Aziatische variant ging, die in West-Europa pas sinds een paar jaar voorkomt. Maar uiteindelijk bleek het de inheemse Europese hoornaar, aldus het Vlaams Bijeninstituut: "Bij de Aziatische was de schade nog veel groter geweest."

Een hoornaar wordt meer dan twee keer zo groot als de meeste andere wespen. Ondanks de indrukwekkende lichaamsgrootte en het luide gezoem is de hoornaar normaal beduidend minder agressief in vergelijking met andere wespen. De steek van de hoornaar is pijnlijker dan de steek van een honingbij maar het gif is minder krachtig. Ze zoeken de mens zelden op, in tegenstelling tot de bekende ’limonadewespen'. De hoornaar wordt echter wel agressief binnen een straal van vijf meter van het nest. Als men het nest benadert, komen de werksters luid brommend aanvliegen.