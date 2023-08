Walvis aangespoeld op strand Texel Nieuws • 02-08-2005 • leestijd 1 minuten • 140 keer bekeken • bewaren

Op het strand van Texel is maandag aan het einde van de middag een zwaar verrot kadaver van een walvis aangespoeld. Dat is dinsdag bekendgemaakt door Ecomare, het centrum voor de Wadden en de Noordzee op Texel. Volgens Ecomare gaat het waarschijnlijk om een Noordse vinvis (balaenoptera borealis), het is in ieder geval een vrouwtje.

Als het om een Noordse vinvis gaat, is het de vijfde die ooit op de kust van Nederland aanspoelde, de laatste keer was in 1986 op de Maasvlakte.

Het kadaver is ruim zes meter groot en de kop ontbreekt. Volgens conservator A. Oosterbaan van Ecomare heeft het dier geruime tijd dood in zee rondgedreven, voor het op Texel aanspoelde.