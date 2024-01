Wally de wereldberoemde walrus

Voor veel mensen was hij een lichtpuntje in de zware coronatijd. Een jonge mannelijke walrus die in 2021 ineens opduikt bij het Ierse Valentia Island. In korte tijd wordt hij wereldberoemd. Wally, zoals de walrus wordt genoemd, hijst zich op bootjes, zwemt van Ierland tot Spanje en weer terug en laat zich onderweg op allerlei plekken bewonderen. Waarom was deze walrus zo ver van huis? Was hij in slaap gevallen op een ijsschots en afgedreven, of dwong het smeltende zee-ijs in het poolgebied hem naar het zuiden? Irwan Droog is op zoek gegaan naar antwoorden en schreef het boek ‘Wally en wij’.