Wakker Dier start Eufemismeverkiezing 2022: van ‘ruimen’ tot ‘destructiemateriaal’

Europa kampt met de grootste uitbraak van vogelgriep ooit. Hierdoor zijn sinds oktober 2021 in Nederland al meer dan zes miljoen vogels gedood. De ziekte was dan ook een belangrijk thema in de media. Daarom nomineert Wakker Dier vier eufemismen gerelateerd aan vogelgriep. Op 10 januari maakt de dierenwelzijnsorganisatie de winnaar bekend.