Wakker Dier start campagne: één of de vijf melkkoeien is kreupel

© Gerard Stolk via Flickr (CC BY-NC 2.0)

Wakker Dier start een nieuwe campagne over kreupelheid bij melkkoeien. Dit is een van de grootste dierenwelzijnsproblemen bij koeien: een op de vijf melkkoeien ervaart pijn bij het lopen. Anne Hilhorst van Wakker Dier: “De zorg voor melkkoeien schiet ernstig tekort als ruim 300.000 koeien in Nederland kreupel zijn.”