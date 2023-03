Wakker Dier stapt naar de rechter om onverdoofde slacht meervallen

De NVWA zegt niet te kunnen handhaven omdat er geen specifieke wet- en regelgeving is voor het welzijn van vissen. Wakker Dier is het hier niet mee eens en wijst naar de Europese slachtverordening. Hierin staat dat vermijdbaar lijden moet worden voorkomen. "Aangezien een diervriendelijker dodingsmethode bestaat, is het lijden van de meervallen vermijdbaar. Het diervriendelijke alternatief bestaat al, maar zoals bij veel dingen, is het weer een kwestie van geld", zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier. "Dit is precies waarom we de NVWA voor de rechter slepen."