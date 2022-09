Wakker Dier: overheid hongert miljoenen kuikens uit

Wakker Dier stapt opnieuw naar de rechter omdat pasgeboren vleeskuikens de eerste tientallen uren van hun leven geen voer en water krijgen. De dierenwelzijnsorganisatie is deze procedure in 2013 gestart en won hierover elke rechtszaak tegen de overheid. “De overheid wringt zich in bochten om dit dierenleed toe te blijven staan,” aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier .

Eieren worden in Nederland niet door moederkippen in een nest uitgebroed. Het ‘uitbroeden’ gebeurt machinaal in grote broedmachines met duizenden kuikens tegelijk. Jaarlijks gaat het om ongeveer 500 miljoen kuikens. Na de geboorte zitten zij lang zonder eten en drinken in een donkere kast, en gaan daarna op transport naar de stal waar ze worden vetgemest. De meeste kuikens krijgen daar na uren of zelfs dagen voor het eerst water en voer. Dit leidt tot welzijnsproblemen en zelfs sterfte.