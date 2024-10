Wakker Dier naar rechter om strengere straf voor mishandeling vee

"Directe aanleiding is het besluit van de NVWA om slechts een waarschuwing te geven aan koeienboeren die herhaaldelijk de hitteleedvoorschriften voor pasgeboren kalfjes overtraden", aldus een woordvoerster. Maar Wakker Dier heeft al langer genoeg van de aanpak van de NVWA. "De NVWA doet veel wetsovertredingen in de vee-industrie af met een waarschuwing."

"Als de toezichthouder zelfs dat een te zwaar middel acht, krijgt de overtreder een 'mededeling'. Een boete wordt vaak pas gegeven bij structurele, herhaalde of zware wetsovertredingen met ernstig dierenleed. Omdat de NVWA ook nog eens zelden op veebedrijven controleert, is de kans op een boete vrijwel nihil", klagen de dierenvrienden verder.

Ze denken een stevige juridische basis te hebben: "Het optreden van de NVWA is in strijd met het Europees recht, dat stelt dat bedrijven die dierenwelzijnswetten overtreden, een "doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende" straf moeten krijgen."

De NVWA wil niet inhoudelijk reageren: "Het staat organisaties vrij om een handhavingsverzoek te doen of naar de rechter te stappen. Zolang het onder de rechter is, doen we er geen uitspraken over in media", aldus een woordvoerster. De autoriteit maakte eerder bekend ruim driehonderd inspecties te hebben uitgevoerd bij dieren in de wei en bij het vervoer naar slachthuizen.