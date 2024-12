Wakker dier benoemd minister Wiersma tot grootste liegebeest van 2024

Volgens Wiersma wordt dierenleed in de Nederlandse vee-industrie 'erger voorgesteld dan het is'. Maar vorig jaar stierven 46 miljoen dieren nog voordat zij aankwamen bij het slachthuis. Vestering: “De minister weet dondersgoed dat het leed vaak eerder wordt onderschat, maar kiest ervoor om geruststellende sprookjes te vertellen.”

Dit was de vijftiende editie van de Liegebeestverkiezing. Het is nog niet eerder gebeurd dat er slechts één kandidaat in de verkiezing overblijft: daarmee is deze editie de meest succesvolle tot nu toe. Met de verkiezing legt Wakker Dier misleidende claims over dierenwelzijn bloot. Die verwarren consumenten en verpesten de markt voor écht diervriendelijke producten. Bij eerdere edities pasten Van Dobben, Albert Heijn en Lidl hun producten aan en trokken onder andere McDonald’s en Plus hun onware uitspraken terug.