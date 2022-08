Wakker Dier: 71 procent van de Friese koeien geen schaduw

Het grootste deel van de koeien in Friesland krijgt volgens Stichting Wakker Dier geen of te weinig schaduw. Van de dieren in een wei zou 71 procent zonder schaduw staan en nog eens 23 procent met te weinig beschutting. De dierenwelzijnsorganisatie roept de overheid op om met een beter hitteplan te komen voor het vee.

Wakker Dier heeft voor het onderzoek 5400 koeien geteld in 146 weilanden in Friesland, de provincie met het meeste melkvee en het grootst aantal koeien in de wei. Maar volgens de stichting is dit zeker geen Fries probleem. "Overal waar je komt, zie je dieren in kale weilanden. Weides zonder schaduw zijn meer regel dan uitzondering."