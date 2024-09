Wakker Dier: 46 miljoen dieren sterven al voor het slachthuis

Vorig jaar stierven bijna 46 miljoen dieren in de Nederlandse vee-industrie, nog voordat ze bij het slachthuis aankwamen. Dit blijkt uit onderzoek van Wakker Dier. Deze dieren zijn dood geboren, gedood om economische redenen, gestorven door ziekte of ellende of omgekomen tijdens transport. Ze zijn dus niet voor voedsel gebruikt, maar grotendeels vernietigd. “Voordat een dier sterft, heeft het vaak al een enorme lijdensweg achter de rug. Dit cijfer betekent dus gigantisch veel dierenleed”, zegt Leonie Vestering van Wakker Dier.

Ondanks het feit dat dieren in de vee-industrie vaak op zeer jonge leeftijd worden geslacht, haalt een groot aantal de slachtleeftijd of het einde van de productieperiode niet. De grootste sterfte vond plaats onder kuikens en kippen. Zo stierven in 2023 meer dan 39 miljoen kuikens en kippen. Opvallend is ook het grote aantal van zes miljoen biggen en varkens en meer dan 290 duizend runderen die omkwamen in de stal of tijdens transport.