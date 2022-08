Waddenzee kraamkamer voor ruwe haaien

Bij Terschelling en Ameland zijn vorige week enkele pasgeboren ruwe haaien aangetroffen. Deze ontdekking laat zien wat onderzoekers al een tijdje dachten: dat de Waddenzee een kraamkamer is voor deze soort. De haai met zijn spitse snuit kan wel 2 meter lang worden en eet vooral vissen en kreeften. De soort staat wereldwijd flink onder druk. In Vroege Vogels een gesprek met marien ecoloog Erwin Winter, die bij het onderzoek is betrokken.

Zeegaten

Doel van het onderzoek naar de ruwe haai is om de levensloop beter in kaart te brengen. Het lukte niet om een moederhaai te vangen, te zenderen en daarna te volgen. Wel vingen de onderzoekers vier pups van bijna 30 centimeter groot. Het vermoeden is dat de zeegaten tussen de Waddeneilanden gebruikt worden als kraamkamer. Eerder hebben garnalenvissers in de Waddenzee vrouwtjes en jonge ruwe haaien aangetroffen in hun vangst.

Levendbarend

Een volwassen ruwe haai kan twee meter lang worden en legt grote afstanden af. De rug is blauwgrijs en de buik is wit. De eerste rugvin midden op de rug heeft de vorm van een driehoek. Tweede rugvin is een stuk kleiner. Het vrouwtje wordt inwendig bevrucht en brengt per keer 20 tot 40 jongen ter wereld, levendbarend, meestal in een kraamkamer. Het gaat niet goed met de ruwe haai. De soort wordt veel gevangen voor de vinnen. Maar ook het vlees en de lever staan in verschillende landen op het menu. In onze wateren komen nog meer haaiensoorten voor, zoals de gevlekte gladde haai en de hondshaai.

Swimway

De vier baby haaien zijn opgevist door onderzoekers van ‘Swimway Waddenzee’. Binnen dit project bestuderen wetenschappers van het NIOZ en Wageningen Marine Research verschillende vissoorten in de Waddenzee om daarmee adviezen te kunnen geven voor het beheer en herstel van de visstand. Een van de vragen is hoe grote vissen als haaien de Waddenzee gebruiken.

Steur

Deze week is er ook nieuws over een andere grote vis. Volgens de nieuwe Rode Lijst van natuurorganisatie IUCN zijn wereldwijd alle 26 steursoorten met uitsterven bedreigd. Het Wereld Natuur Fonds luidt de noodklok. Volgens de natuurorganisatie laat deze achteruitgang zien dat her wereldwijd slecht gaat met de rivieren. In Nederland komt de steur niet meer voor. De Europese steur verdween aan het begin van de 20e eeuw uit onze wateren. Sinds 2012 proberen verschillende natuurorganisaties deze soort weer terug te brengen, met het uitzetten van jonge exemplaren.