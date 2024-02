Waddenzee door klimaatverandering steeds zouter

Het water in de Waddenzee wordt steeds zouter. Dat komt omdat er veel minder zoet water op de Waddenzee wordt 'gespuid'. Dat blijkt uit nieuw, nog niet gepubliceerd onderzoek, dat door RTL Nieuws is ingezien. De gevolgen zijn groot: deze kustzee verandert langzaam in een geheel zoute zee, met grote impact op schelpdieren, vissen en vogels.