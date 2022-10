Waddenvereniging en Milieudefensie richten pijlen op gaswinning Shell

Milieudefensie en de Waddenvereniging spreken Shell gezamenlijk aan op het naleven van het vonnis dat de rechter het bedrijf in 2021 oplegde. In de klimaatzaak oordeelde de rechter dat Shell in 2030 netto 45% minder CO2 moet uitstoten. Het starten van nieuwe gaswinningsprojecten is niet in lijn met dit vonnis. Toch is dat precies wat Shell als mede-eigenaar van de NAM nog steeds van plan is met een nieuw gasveld onder de Waddenzee bij Ternaard.