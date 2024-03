Waddenvereniging blij met voorlopige uitstel gasboring

In een nieuw advies schrijven een aantal kennisinstituten dat de 'relatieve zeespiegelstijging' (de daadwerkelijke zeespiegelstijging plus de bodemdaling) een stuk sneller gaat dan eerder berekend. Ook mijnbouwactiviteiten, waaronder gasboringen, leiden ertoe dat de bodem verder zakt. Daar is minder ruimte voor door zeespiegelstijging die harder gaat dan verwacht. Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) meldt dinsdag dat hij daarom het winningsplan weigert, tenzij de NAM met nieuwe berekeningen kan aantonen "dat winning geen nadelige gevolgen heeft".