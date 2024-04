Waarom stemde kabinet niet tegen gebruik onkruidverdelger glyfosaat?

Podt heeft een Kamerdebat aangevraagd, waar naast Adema ook demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) tekst en uitleg moet geven over de afwegingen die er in het kabinet zijn gemaakt. Volgens Zembla wilde Harbers voor verlenging stemmen, zo concludeert het programma op basis van documenten die zij via een beroep op de Wet open overheid (Woo) heeft gekregen. Het Kamerlid heeft over de kwestie ook vragen aangemeld voor het wekelijks vragenuurtje van de Tweede Kamer.

D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt wil van het kabinet opheldering over de afwegingen die het heeft gemaakt om in Europa niet tegen verlenging van het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel glyfosaat te stemmen. Tegen de wens van de Tweede Kamer in, onthield Nederland zich van stemming. Demissionair landbouwminister Piet Adema heeft in oktober een voorstel voorgelegd om tegen verlenging te stemmen, zoals de Kamer wilde, zo blijkt uit interne documenten die het tv-programma Zembla heeft. Adema kreeg daarvoor onvoldoende steun.

Twijfels van Landbouwminister Adema

Landbouwminister Adema heeft persoonlijk geworsteld met de standpuntbepaling rondom verlenging van de onkruidverdelger, zegt een woordvoerder van Adema tegen het ANP. Dat lag aan de wisselende berichten over de gezondheidsrisico's bij blootstelling aan glyfosaat.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) stelde in een advies dat het middel veilig is, terwijl de wetenschap verdeeld is over de risico's. Daarnaast lag er een motie van de Tweede Kamer die het kabinet opriep tegen te stemmen, verduidelijkt de woordvoerder van Adema.

Verband is tussen glyfosaat en de ziekte

Er zijn sterke wetenschappelijke aanwijzingen dat er een verband is tussen glyfosaat en de ziekte van Parkinson. Als wetenschappelijk wordt aangetoond dat dit verband er is "dan moeten we dat zo snel mogelijk uit de handel halen", zei Adema in een Kamerdebat in oktober. Vooralsnog houdt het kabinet vast aan de adviezen van het Ctgb en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).

"Het wel of niet toelaten van glyfosaat is een dilemma geweest voor het kabinet", zegt een woordvoerder van het ministerie IenW tegen het ANP. "Enerzijds lag er een wetenschappelijk advies van het Ctgb en de EFSA, anderzijds waren er vraagtekens rond de neurodegeneratieve effecten. Daarom heeft het kabinet besloten om zich te onthouden van stemming."

Adema kon zich daar uiteindelijk in vinden, omdat dat standpunt een goede afspiegeling was van de standpunten in het kabinet, zegt zijn woordvoerder.