Waarom eten flamingo’s ondersteboven?

De filtertechniek van de flamingo stelt hen in staat om efficiënt gebruik te maken van voedselbronnen die andere dieren vaak niet kunnen opeten of zelfs niet kunnen vinden. Flamingo’s leven vaak in zoute of brakke wateren, zoals lagunes of zoutwater meren, waar modder en algen het water troebel maken. De unieke snavel en het filtersysteem zorgen ervoor dat ze hier toch alle benodigde voedingsstoffen uit kunnen halen, zelfs in wateren waar weinig ander voedsel te vinden is.