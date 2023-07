Waarom de bever zich goed moet poetsen | Weetje

Bevers brengen veel tijd door in het water, maar daarvoor moet de vacht wel goed onderhouden worden! De vacht van de bever bestaat uit verschillende lagen, met als buitenste laag lange, vette haren die water afstoten. Maar om te zorgen dat dit zo blijft, moet de bever de vacht goed verzorgen. Met zijn voorpoten smeert het dier een soort waterafstotende olie over het hele lijf. Zo blijft die in tip-top conditie. Deze video is gemaakt door Yvonne Broer.

Grote voortanden

Bevers gebruiken hun grote voortanden om de bast van een tak te schrapen en op te eten. Grotere takken gebruiken ze om hun burcht mee te bouwen. De opvallende oranje laag glazuur op de tanden van de bever zorgt ervoor dat ze niet afbreken. Dat moet ook wel, want een bever eet ongeveer een kilo per dag aan bast, wortels en takjes. Deze bever is gefilmd door Dennis Kalkman.

Herintroductie

In 1826 verdween de laatste bever uit Nederland. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werden de eerste dieren opnieuw uitgezet, in de Gelderse Poort bij de Duitse grens en in de Biesbosch. De herintroductie verliep voorspoedig, want nu zijn er ruim 5000 bevers in heel Nederland. Zelfs in steden als Arnhem, Nijmegen en Tiel komen nu bevers voor.

Bever gefotografeerd in de Biesbosch © Elshout-Natuurfotografie

Schade door de bever