Waarborg belang van bij sport en vermaak gebruikte dieren

De RDA ziet dat veel beoefenaren hun activiteit "koesteren en soms een innige band onderhouden met het dier". Vaak is er ook wel aandacht voor dierenwelzijn in statuten, reglementen en gedragscodes, maar lang niet altijd. De verschillen zijn groot en het dierenwelzijn is toch nog onvoldoende een vast aandachtspunt, constateert de RDA. De raad vindt dat "het belang van het dier altijd vooropgesteld moet worden" en pleit voor een "dierwaardige praktijk" bij alle activiteiten.

De organisatie pleit ook voor ontwikkeling van kennis over dierenwelzijn. "Een (virtueel) kenniscentrum zou per activiteit de bevindingen van wetenschappelijk onderzoek kunnen verzamelen, bijhouden en beschikbaar stellen. Dat is nodig omdat de beschikbare literatuur versnipperd en voor de praktijk moeilijk te vinden is", overweegt ze.