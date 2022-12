Waar zit een vogeloor? | Weetje

Vogels hebben geen uitstekende oorschelpen zoals mensen en veel andere zoogdieren. De oren zijn eigenlijk gewoon twee gaatjes. Geen probleem, want het belangrijkste deel van het oor bevindt zich diep in de schedel. Eigenlijk is het ontbreken van twee van die grote flappen alleen maar handig, want hierdoor zijn vogels veel gestroomlijnder. Het ontbreken van oorschelpen zorgt er trouwens wel voor dat vogels minder goed kunnen horen.