Waar overwintert de meervleermuis?

Het is er donker, vochtig en er komen weinig mensen: de mergelgroeve Zonnewende bij Maastricht is de ideale plek voor vleermuizen om de winter door te komen. Dat doen ze dan ook massaal. Hoe massaal, dat tellen vrijwilligers elk jaar tijdens de vleermuistelling georganiseerd door onder andere Natuurmonumenten. Ecoloog Gaby Bollen neemt ons mee de groeve in.

In de winter houden vleermuizen een winterslaap. Ze gaan dan in een soort spaarstand en hangen op hun kop aan hun achterpoten. Dat kost ze geen energie, want ze zetten hun poten als het ware klem waardoor ze geen spieren hoeven te gebruiken om te blijven hangen. "Aan het begin van de winter is een een soort feest, hier voor de groeve. De vleermuizen vliegen dan met zijn allen voor de ingang, en sommigen gaan in paartjes de groeve in. Daar blijven ze de hele winter hangen, in het voorjaar kruipt het mannetje op het vrouwtje en vliegen ze uit. Het vrouwtje kan dan zelf 'kiezen' wanneer de bevruchting plaatsvindt. Dit gebeurt meestal wanneer er voldoende eten beschikbaar is." legt Bollen uit.

Soorten

Er overwinteren jaarlijks zo'n 1600 vleermuizen in de groeve. De franjestaart, baardvleermuis en de watervleermuis zijn erg algemeen. Maar ook zeldzamere soorten vinden hun weg naar de groeve. Bijvoorbeeld de meervleermuis, waarvan 15 % van de Nederlandse populatie in de Zonnewende overwintert. De meervleermuis is een relatief grote vleermuis en leeft normaal bij meren en waterachtige gebieden. De Limburgse groeves zijn voor deze soort belangrijk, omdat spouwmuren, waar de soort ook wel overwintert, steeds vaker ongeschikt worden gemaakt bij het isoleren van huizen. Het is dus ook van belang dat deze groeves goed in de gaten worden gehouden om te kijken hoe het met de vleermuispopulaties gaat.

Er zijn in de zonnewende dit jaar 1634 vleermuizen geteld, dat is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. "Wat het aantal meervleermuizen is, daar zijn de tellers nog mee bezig, maar het aantal overwinterende vleermuizen is dus stabiel" zegt Bollen blij.

Franjestaartvleermuis in vlucht © Bron: Kamiel Spoelstra / NIOO-KNAW