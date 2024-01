Vuurwerk nog schadelijker voor dieren dan gedacht

24 dec. 2023 - 16:44

Ik heb een schildpadpoes en een trekpaard op een pensionstal Ik woon op 4 hoog in een senorenflatje en zodra de poes vuurwerk hoort springt ze op haar paal om er naar te kijken ze is er niet bang van en geniet zichtbaar van het spektakel! Het trekpaard is ook nergens bang van! Niet voor vuurwerk en laag vliegende helikopters of f35 gevechtsvliegtuigen. Ik heb jaren geleden een herdershond gehad die voor knalgeluiden doodsbang was! Na het oefenen met vuurwerk vlakbij haar verdween dit meteen. Ieder jaar opnieuw is er gezeik over vuurwerk daar wordt nu weer een nieuw onderzoek naar vogels aan toegevoegd dat passend gemaakt wordt op de van toepassing zijnde situatie nl. vuurwerk in december. Dit soort bagger onderzoeken worden steevast gefinancierd door linksdraaiende biohufters! De grootste vogelkillers zijn momenteel de oerwouden van windturbines en masten/draden van hoogspanningsmasten. Nu dus weer de herrie van vuurwerk! Wat ik mis in dit broddelwerk is de invloed van donderklappen tijdens onweer! Die knallen dragen nog verder dan vuurwerk maar daar ontbreken natuurlijk de gegevens over! Ondertussen stookt dezelfde wetenschapper vrolijk zijn openhaardje aan en bezorgd daarmee in de wijde omgeving overlast voor mensen en dieren met longproblemen. Willen we de planeet redden stop dan met eten drinken ademhalen en jong fokken!! Tenslotte vuurwerk mag van mij in de ban vanwege overlast! Georganiseerde GROTE vuurwerkshows met toegangstickets zouden een oplossing kunnen zijn!