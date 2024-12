Vuursalamanders op First Date

Zo’n tien jaar geleden zijn amfibieënonderzoekers van RAVON, Gaia Zoo in Kerkrade en Diergaarde Blijdorp in Rotterdam een reddingsprogramma gestart om de vuursalamander te behouden voor Nederland.

Het gaat heel slecht met de vuursalamanders in Nederland. De afgelopen jaren is door de opkomst van een schimmel onder de salamanders de populatie gedecimeerd. Die schimmel tast de huid van salamanders aan, een belangrijk orgaan omdat de ademhaling van amfibieën vaak via de huid gaat.

Destijds zijn er uit de populatie vuursalamanders in Zuid-Limburg exemplaren gevangen die geen schimmel bij zich droegen. Deze zijn in een beschermende omgeving in Gaia Zoo en Diergaarde Blijdorp geplaatst, met het idee dat als er ooit weer betere omstandigheden komen, of de schimmel is geëvolueerd, we nog steeds een gezonde en levensvatbare populatie vuursalamanders hebben. Maar de dieren die destijds gevangen zijn worden uiteraard steeds ouder, dus moeten ze voor nageslacht zorgen.

Dierverzorgers Marieke Willemsen en Ton Weber © Henny Radstaak

First date

In Blijdorp wordt in de zogenaamde vuursalamandercontainer de omstandigheden zodanig gemaakt, dat die de natuurlijke omstandigheden volgen. Zodoende worden in de natuurlijke paartijd van de salamanders regelmatig op DNA geselecteerde mannetjes en vrouwtjes bij elkaar gezet, die dan voor nageslacht moeten zorgen. Een soort First Dates voor vuursalamanders dus.