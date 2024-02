Vuil grondwater bedreigt bijzondere natuur in Zuid-Limburg

"Het was al bekend dat het grondwater in Nederland veel te veel voedingsstoffen bevat", vertelt Hans de Mars van Royal HaskoningDHV. "Maar van het beeld dat uit onze metingen komt zijn we wel echt geschrokken." Uit de metingen die de onderzoekers bij kalktufbronnen in Limburg en in het buitenland deden, blijkt dat de Europese nitraatnorm van 50 milligram per liter in ons land met soms wel een factor drie tot vier wordt overschreden.