Vroege Vogels verslaggever kruipt in de huid van de groene boa

Edwin van Keulen leidt groene boa’s op. Zelf is hij boswachter en weet hij precies wat je in huis moet hebben om een goede boa te zijn: ”Het gaat er vooral om dat je soepel bent in je communicatie en dat je over de gesprekstechnieken beschikt om met iedereen het gesprek aan te kunnen gaan. De vitaliteit van de natuur gaat met sprongen achteruit. Die bescherming is dus hard nodig. Stroperij neemt weer toe en men denkt dat het buiten de paden komen niet schadelijk is. Ik ben blij dat ik naast mijn werk als boswachter ook de boa’s mag opleiden !”

"Misschien moet ik wel boa worden!" , zegt verslaggever Merlijn Schneiders. ”Als je de Nederlandse natuur echt wilt beschermen is er in mijn ogen maar een manier: als groene boa ( Buitengewoon Opsporingsambtenaar). Maar ben ik daar wel geschikt voor, met mijn enorme ergernissen en impulsief gedrag? En wat houdt het werk precies in?" Voor haar droomreportage kruipt onze verslaggever voor een dagje in de huid van een boa!

“Of jij geschikt bent als boa? Je vertelt me dat ergernis en opgewondenheid je drijfveren zijn. Nou, dat moet je snel afleren want daar kom je niet ver mee! Maar dat doe ik wel hoor! En je motivatie is goed, dus ik denk dat ik je wel kan opleiden!” De scholing tot boa bestaat uit modules over o.a. wetgeving, verhoormethodes en het opstellen van een goed proces-verbaal. Een goed en volledig proces-verbaal is belangrijk voor het Openbaar Ministerie. Het geeft de officier van justitie de informatie die hij nodig heeft voor het onderzoek en de rechtszaak. Daarnaast moet je als BOA ook dus ook beschikken over de juiste gesprekstechnieken. Want het belangrijkste is dat je de-escalerend te werk gaat!

Jonge boa Chiara

Allereerst gaat onze verslaggever op pad met de 22-jarige Chiara. Zij werkt als boa voor Staatsbosbeheer in Utrecht-West. Een hele drukke en grote regio waar enorm veel recreatie plaatsvindt. En die recreatie levert natuurlijk ook problemen op: afval, illegale vuurtjes, brommers op fietspaden, loslopende honden en wildpoepen. “Ik vind het leuk om te werken in een stedelijke omgeving, maar wel in de natuur. Want de natuur heeft geen stem, kan je niet bedanken, maar het moet wel beschermd worden! En door de druk van woningbouw is er steeds minder ruimte voor de natuur. En wat er is, daar moeten we goed mee omgaan. Dat zie ik als mijn taak", zegt ze.

"Ik ben opgeleid als algemene boa, maar kreeg les van een boswachter die me heel enthousiast maakte voor het boswachterschap! En zo ben ik er in gerold ! Het is de leukste baan die er is. Ik vind het heel mooi om mensen aan te spreken en te hopen dat ze het een volgende keer niet doen. Want dat is toch het doel, dat mensen zich houden aan de regels. Ze zijn per slot van rekening te gast bij ons!”

BOA Tim in de Limburgse groeve

Tim is groene boa voor Natuurmonumenten in Limburg. Een van zijn gebieden is de ENCI groeve. Een groeve waar met enige regelmaat feestjes worden gehouden in het gangenstelsel en honden loslopen in het natuurgebied. Zo ook de dag dat verslaggever Merlijn Schneiders met Tim meeloopt. Een man laat zijn hond loslopen in een gebied waar dat verboden is, maar lijnt hem snel weer aan als de auto van Tim aan komt rijden. Tim spreekt de man erop aan en vraagt hem om zijn ID. Dat weigert de man te geven. Hij begint Tim onjuist te bejegenen en werkt niet mee. Tim: “Ja en dan moet ik doorpakken. Dus ik heb de politie gebeld. Want meneer heeft zowel zijn hond los laten lopen als geweigerd om zijn ID te tonen. Hij gaat dan naar het bureau waar ik hem zal verhoren. Kijk, als hij mee had gewerkt was hij er met een waarschuwing van afgekomen. Maar dat deed hij niet.”

Van verslaggever naar boa?