Vroege Vogels TV luidt de lente en nieuw seizoen in met twee specials

De winter ligt achter ons en de lente is officieel aangebroken. En dat is om je heen goed te merken. De natuur is volop in beweging en komt tot leven. Dieren komen uit hun winterschuilplaats en beginnen zich voort te planten. Bomen en planten komen weer tot bloei en de Beleef de Lente camera’s staan aan. Voor het nieuwe seizoen ‘Vroege Vogels’ hebben presentator Menno Bentveld en zijn team weer heel wat mooie natuurgebieden in Nederland weten te vinden en trappen af met twee bijzondere specials.