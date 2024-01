Vroege Vogels toont de veerkracht van de natuur in: 'Hooiland'

Binnen enkele jaren was er een spectaculaire groei aan biodiversiteit. Tientallen soorten bloemen, kruiden, insecten, vissen en weidevogels keerden terug in het gebied en zo kreeg het herstel van de Binnenveldse en Achterbergse Hooilanden een bliksemstart.

In 2018 hebben de provincies Gelderland en Utrecht een deel van het gebied aangewezen als natuurgebied. Staatsbosbeheer, lokale burgers verenigd in de Stichting Mooi Binnenveld en een coöperatie van lokale boeren zijn vervolgens samengekomen om een plan te maken voor het beheer van het gebied. Met als doel het terugbrengen van de oorspronkelijke hooilanden.

Aan het woord komt een 98-jarige voormalig boerenknecht die hier vóór de 2e wereldoorlog nog met de zeis heeft gemaaid. Hij vertelt hoe ongerept en mooi het gebied 80 jaar geleden was. Een ecoloog legt uit hoe het gebied tegenwoordig wordt beheerd en welke resultaten dat heeft opgeleverd. De natuur spreekt in ‘Hooiland’ vooral voor zichzelf en laat zien hoe een kale, afgegraven vlakte in luttele jaren weer kan veranderen in een botanische schatkamer vol leven. Door de juiste omstandigheden te creëren keren de bloemen, dieren en insecten weer terug in de hooilanden.