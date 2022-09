De geheimen van een TV uitzending

Dan is het zo ver. Ik, Merlijn Schneiders, reis af naar de Noordduinen en tref daar mijn tv collega’s aan. Iedereen is er klaar voor: twee dagen flink doorwerken, slapen in een tent en maar hopen dat alles wat Moira had bedacht ook te zien zal zijn. Want dat is wat Suzanne het spannendst vindt: “Kunnen we alles filmen waarop we hopen, zal de tapuit zich laten zien, kunnen we de konijnen op beeld krijgen en hebben we genoeg beeld van vlinders om er een mooie reportage van te maken?“ Iets dat bij filmen in de natuur altijd een onzekere factor is. Improvisatietalent is dan ook heel handig als je regisseur bent!