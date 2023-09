Vroege Vogels presenteert Expeditie 10

In de uitzending aankomende zondag praten we met verschillende gasten, over het belang van groen onderwijs en over onze 'natuurgeletterdheid'. Een van de sprekers is Michiel Hooykaas, hij is onderzoeker bij Naturalis en voor zijn promotie onderzocht hij het beeld dat mensen hebben van dierlijke biodiversiteit en hoe culturele producten als boeken en kleding dat aan het publiek presenteren. Ook deed hij onderzoek naar 'soorten-geletterdheid'. Vincent van der Veen is programmamanager Kind en Natuur van IVN Natuureducatie en pleit voor meer en beter natuuronderwijs op de lagere scholen. Claire Boonstra is onderwijsvernieuwer en initiatiefnemer van ‘Operation Education’. Hiermee werkt ze aan een nieuw onderwijssysteem waarin maatschappelijk en persoonlijke vragen centraal staan. Wat haar betreft is de natuur de basis.