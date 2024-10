Vroege Vogels ontvangt Irispenning op Avond van Wetenschap & Maatschappij

"Namens het volledige team van Vroege Vogels willen eindredacteur Steph Nigten en ik u hartelijk danken voor deze geweldige prijs", zegt presentator Menno Bentveld in zijn speech. "In medialand wordt natuurlijk voortdurend getoeterd over De Tegel, De Ring, De Schijf of Het Beeld. Zo goed als nooit over De Penning, maar dat is omdat niemand het voor mogelijk houdt ooit met die prijs naar huis te gaan. De verrassing was groot, de eer enorm en de impact aanzienlijk. In tijden waarin zowel onze natuur, ons milieu als onze publieke omroep in zeer zwaar weer verkeren is deze prijs voor het enige permante programma dat natuur en milieu op één zet een enorme waardering en steun in de rug."