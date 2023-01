Vroege Vogels in het hoge noorden | Compilatie Zelf Geschoten

De notenkraker heeft een lange, krachtige snavel. De vogel komt af en toe in de herfst en winter vanuit Scandinavië naar Nederland. Marjo Bjarnum woont in Zuid-Zweden en heeft de vogels in haar tuin gefilmd.

In Nederland is de morinelplevier een zeer schaarse doortrekker. Het is een broedvogel van noordelijke hoogvlakten. In de jaren zestig werden nesten gevonden van de vogel in de Noordoostpolder en in Oost-Flevoland, maar het bleef bij incidenteel broeden. In zijn prachtkleed in het voorjaar is de morinelplevier onmiskenbaar met zijn roodbruine buik, grijze rug en donker ‘petje’.