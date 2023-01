Vroege Vogels in Europa | Compilatie Zelf Geschoten

Vlak over de grens doen we bijzondere waarnemingen, zoals een kolonie bijeneters in Frankrijk en reeën in België. De beelden zijn gemaakt door: Brenneberry, Frans van Eijk, Wim Derksen, Jan Grob en Anne Oostvogels.

Verhalen over de Chinese bloedfazant, de kuifkoekoek uit Spanje of de zwijnen van Berlijn: onze buitenlandse luisteraars maken bijzondere dingen mee in de natuur. Op zondagochtend 8 januari 2023 wijden we voor de derde keer op rij een complete radio-uitzending aan de natuur over de grens. Ook de Zelf Geschoten rubriek staat in het teken van natuur in het buitenland. Onze eerste bestemming: Europa.

Brenneberry filmde de bijeneterkolonie in Frankrijk, in het Parc Naturel Régional de la Brenne. Bijeneters zijn spectaculair gekleurde vogels die je misschien eerder met Portugal en Spanje associeert dan met ons kille Nederland. De vogel broedde al af en aan in ons land, maar – waarschijnlijk geholpen door het veranderende klimaat – broedt hij hier nu alweer jaren op rij. In 2020 werd de soort voor het eerst gezenderd in Nederland en Vroege Vogels TV was daarbij.

Foeragerende waterspreeuw

Frans van Eijk filmt deze waterspreeuw in een beekje in Noord-Italië, vlakbij San Vigilio de Marebe. Wist je dat de waterspreeuw een van de weinige zangvogels is die kan duiken? Hij loopt hierbij letterlijk over de bodem. Het lichaam van de waterspreeuw is namelijk helemaal aangepast op het jagen in stromend water. Hij heeft een compacte bouw, zijn vleugels zijn voor een vogel relatief kort en hij heeft massieve botten, wat uniek is onder vliegende vogels.

Waterspreeuwen hebben het extra gewicht van die massieve botten nodig om onderwater te kunnen blijven. Bij het foerageren duikt de waterspreeuw naar beneden en loopt hij over de bodem, op zoek naar waterinsecten. Zijn kleine vleugels, poten en korte staart helpen hem om zich onderwater voort te bewegen.

Familie hop

Op een weggetje naar het strand in Zuid Frankrijk filmt Wim Derksen een familie hop. In het zand zoeken ze naar voedsel en nemen ze een bad. De mooie kuif van de hop is goed te zien. De hop is een bijzonder uitziende vogel met een grote kuif, waarmee de vogel emoties communiceert. Het verenkleed is roze-bruin met zwart-wit gebandeerde vleugels.

De vogel leeft in verschillende gebieden: van open bossen tot grassteppen en woestijnachtige omgevingen. Noordelijke hoppen overwinteren in tropisch Afrika. Veel hoppen uit Zuid-Europa zijn juist standvogels. In Nederland zien we de hop meestal als zeldzame doortrekker in de periodes maart-mei en augustus-oktober.

Meeuwen

"Tijdens het beklimmen van de Ifach berg in Calpe Spanje zaten deze 2 meeuwen te " overleggen " welke kant uit te vliegen. Nadat ze het er niet over eens werden werd het vriendje maar losgelaten. Wij zaten op halve meter ervan uit te rusten en hebben er erg om gelachen," schrijft filmer Jan Grob.

Spelende reebokken

"Ik wandel regelmatig 's morgens door het Elsenbos in Stabroek met mijn fototoestel. Op een ochtend had ik geluk en kon ik dit mooie tafereel filmen. Meestal hebben zij mij eerst gezien maar nu niet. Groeten vanuit België!" schrijft Anne Oostvogels.

We hopen dat je aankomende zondagochtend op NPO Radio 1 meeluistert naar de speciale #Overdegrens uitzending. Luister via onderstaande links alvast de voorgaande uitzendingen terug: