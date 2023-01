Vroege Vogels gaat overzee | Compilatie Zelf Geschoten

Bladsnijdermieren en een zingende ekster: onze buitenlandse luisteraars maken bijzondere dingen mee in de natuur. Op zondagochtend 8 januari wijden we voor de derde keer op rij een radio-uitzending aan natuur over de grens. Ook in de Zelf Geschoten rubriek gaan we op reis. Eerder deelden we video’s uit Europa en het hoge noorden. Nu gaan we naar overzeese gebieden als Canada, Mexico en Nieuw-Zeeland!