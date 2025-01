Vroege Vogels gaat over de grenzen

Van de binnenlanden van Suriname tot de Nigeriaanse miljoenenstad Lagos. In een bijzondere editie van ons radioprogramma zijn zondag 5 januari de natuurverhalen van luisteraars van over de hele wereld te horen: een virtuele reis van Spitsbergen naar Nieuw-Zeeland, met verhalen over reuzenotters, grijze roodstaartpapegaaien, wisenten, kraanvogels en jaguars.

Al vijf jaar lang staat de eerste uitzending van het jaar in het teken van de Vroege Vogels volgers in het buitenland. Wie zijn deze mensen, en wat maken ze voor bijzonders mee in de natuur? En wat zijn de belangrijkste bedreigingen? Zondag is te horen hoe slangenbeschermer en 'B&B vol liefde' kandidaat Dick Lock een wereldrecord vestigt in de Surinaamse jungle, hoe belangrijk de zeearend is voor de inheemse Mi’kmaq bevolking in Canada en welke bijzondere vogels leven in een stadstuintje in een van de meest dichtbevolkte steden van Afrika.