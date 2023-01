Vroege Vogels gaat internationaal: van Toscane tot Antarctica

Ze komen uit Antarctica, Guinee-Bissau of 'gewoon' uit Italië: Vroege Vogels-fans wonen over de hele wereld. En als het even kan, luisteren ze vanuit daar ook naar ons radioprogramma. We maken deze zondag een uitstapje naar al die landen. Niet door er naartoe te vliegen, maar door in onze uitzending met hen te bellen over hun plaatselijke natuurverhalen. En we hebben zelfs een paar luisteraars die zich als correspondent hebben opgeworpen en ons laten meegenieten van wat ze daar meemaken.