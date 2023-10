Het is dit jaar alweer ruim 35 jaar geleden dat Ed Nijpels, toenmalig minister van Milieu, met een Greenpeace sjaal om het Vroege Vogelbos in Almere opende. Een cadeau van de Bomenstichting voor het tienjarig bestaan van ons programma. Aanstaande zaterdag kun je het bos bewonderen in de nieuwste aflevering van Vroege Vogels tv. Maar voor de radio gaan we vast het bos in met Patrick Veldhuis van Stad en Natuur Almere, die het bos beheert.

Het Vroege Vogelbos is het oudste bos van Almere. Het bos bestond namelijk al voordat het werd omgedoopt tot Vroege Vogelbos, daarvoor heette het namelijk het beginbos. "Vanuit het kantoortje dat in het bos staat, hebben ze ruim 50 jaar geleden gloednieuwe polder ingeplant." zegt Veldhuis. Dat zie je vooral bij de hazelaars, die groter zijn dan de 3 à 4 meter hoogte die ze meestal bereiken. Dat komt omdat ze lange tijd in hun eentje in het gebied stonden, zodat ze heel groot hebben kunnen worden zonder concurrentie van andere bomen.

Verder staan er in het bos heel veel verschillende soorten bomen. "Het is helemaal aangeplant, en er is met opzet heel veel diversiteit aangebracht. Daarom is dit bos diverser dan de meeste meer natuurlijke bossen in Nederland. Dat wil overigens niet zeggen dat dit bos van betere kwaliteit is" Ondertussen is Veldhuis druk met het beheer van het bos. Door een grote hoeveelheid aan stikstof staat het vol met brandnetels, en worden de kruidenrijke planten weggedrukt. 'Maaien en afvoeren, en hopelijk zijn we over tien jaar van de brandnetels af', zegt Veldhuis terwijl hij met een zeis de brandnetels te lijf gaat.

In 1988 vierde Vroege Vogels haar jubileum met een grote manifestatie. Hier kondigde Ed Nijpels dan ook de komst van het Vroege Vogelbos aan

TV-uitzending

De laatste Vroege Vogels uitzending van het seizoen draait om de stad Almere. Een nieuwe stad waar de natuur, die er al veel langer ligt dan de stad, steeds meer plaats moet maken voor woningen. Toch doet de stad haar best om de natuur zo goed mogelijk te beschermen. Er is veel groen, en daartussen zijn goede verbindingen. Dit zorgt ervoor dat niet alleen de boommarter, maar ook de otter en bever regelmatig worden gezien. Zelfs in het centrum! De icoonsoort van Almere is toch wel de knobbelzwaan, die in de uitzending geringd wordt.

Kijk zaterdag om 19:15 op NPO2 naar Vroege Vogels TV!