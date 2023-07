Wie zijn dat, die vroege trekvogels?

Terwijl de laatste vogels voor je gevoel nog maar net naar de noordelijke broedgebieden zijn vertrokken, keren de eerste ook alweer terug. In het geval van de kanoet zijn dat vaak de vrouwtjes. "Die hebben de mannetjes in Siberië achtergelaten om voor de kuikens te zorgen", vertelt Van Beusekom. "De vrouwtjes komen hier alvast opvetten en trekken dan over een tijdje door naar West-Afrika. De mannetjes en de jongen komen wat later"