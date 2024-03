Vrijwilligers zetten zich in voor onderzoek strandafval

Driehonderd vrijwilligers zetten zich de komende weken in voor een strandafval onderzoek langs de Noordzeekust. Deze vrijwilligers zijn burgerwetenschappers van het nieuwe onderzoeksprogramma: ‘Meet Mee voor een Schone Noordzee,’ een initiatief van Stichting De Noordzee. Dit is de eerste keer dat Nederlandse stranden door vrijwilligers op afval gemonitord worden. In oktober volgt een tweede monitoringsronde, hiervoor worden nog meer burgerwetenschappers getraind.

"Een gezonde Noordzee is een schone Noordzee," vertelt projectleider Sebastiaan Verkade van Stichting De Noordzee. "Dit onderzoek helpt ons om stappen te zetten richting dat doel. Want wat ligt er op het strand en waar komt dit afval vandaan? Met de resultaten en data weten we nog beter waar de problemen liggen en gaan we het gesprek aan met bedrijven, de politiek, beleidsmakers en strandbezoekers. Zo kunnen we pleiten voor beter beleid tegen zwerfafval, en monitoren of bestaande maatregelen effectief zijn."