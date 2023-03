Vrijwilligers zetten duizenden amfibieën de weg over

De Somerenseweg is een drukke weg bij Heeze in Brabant. Hij loopt precies op de grens van natuurgebieden de Strabrechtse Heide de Lange Bleek. De lange bleek is een hotspot voor overwinterende amfibieën, die in het voorjaar naar de vennen van de Strabrechtse heide trekken om daar te paren. Die weg is zo druk dat amfibieën nauwelijks kans maken de tocht te overleven. Daarom is er een actieve groep vrijwilligers die met zonsopkomst de dieren overzet. Over een stukje van maar 350 meter staan wel 19 emmers langs een scherm, waar de amfibieën nachts bij het trekken in vallen. "Die halen we dan zo vroeg mogelijk in de ochtend uit de emmers, die tellen we nauwkeurig en we zetten ze over" legt Hans Teeven, amfibieënexpert uit. De soorten die in de emmers te vinden zijn zijn heikikkers, groene kikkers, padden, rugstreeppadden, de alpensalamander en de kleine watersalamander.