Vrijwilligers rapen bijna half miljoen sigarettenpeuken in een uur

Honderden vrijwilligers gingen afgelopen zaterdag op pad om sigarettenpeuken te rapen tijdens Plastic PeukMeuk. In één uur tijd verwijderden ze maar liefst 460.000 sigarettenfilters uit de natuur en het straatbeeld over het hele land. Daarnaast gebruiken de rapers het moment om voorbijgangers voorlichting te geven over de gevolgen van sigarettenpeuken.

PeukMeuk wordt al sinds 2019 georganiseerd door het Plastic Peuken Collectief, met Het 'Peukenmeisje' Bernadette Hakken als boegbeeld. Dit jaar komen in meer dan 65 Nederlandse steden en dorpen en ook in het buitenland, tot aan Spanje, Zwitserland en Canada toe, vrijwilligers in actie om tot een verbod op het vervuilende filter te komen. Zo raapten vrijwilligers wel 10.000 peuken op het strand van Barcelona.

“De onvrede over peukenvervuiling wordt steeds groter, zowel in de politiek als de samenleving. Daarom groeit het draagvlak voor een verbod op sigarettenfilters nu snel”, aldus organisator Bernadette Hakken. “De afgelopen week is mijn mailbox en mijn social media totaal ontploft. Ik ben nu nog druk bezig ze allemaal persoonlijk te bedanken. Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren want met opruimen alleen gaat dit probleem niet uit de wereld. Wat de vrijwilligers vandaag in een dag hebben opgeruimd is een fractie van wat elke dag in het milieu terechtkomt.”

Grootste peukenoogst

De grootste peukenoogst was dit jaar in Enkhuizen (49.000), Gouda (36.180), Leiden (28.281) en Utrecht (23.104). Daar deelde Anton Damen alias De Plandelman houten peukenpakpincetten uit op de Neude, waar veel sigaretten rondom horecagelegenheden liggen. “Dat er een taak ligt voor de horeca, is zeker, dus daar wil ik na deze actiedag mee om tafel. Maar er zal ook iets aan de bron moeten veranderen. Wat dat betreft is het bemoedigend dat veel meer voorbijgangers dit weekend weten hoe vervuilend een peuk is. Dat was een paar jaar geleden veel minder. De kennis en daarmee het draagvlak groeit.”

Onzichtbare milieuramp

In Nederland worden elk jaar zo’n 10 miljard sigaretten verkocht. Naar schatting belanden twee op drie peuken niet in de asbak, maar op straat, in de natuur of in het water. Ze zijn klein maar absoluut niet onschuldig. Bijna alle sigarettenfilters zijn gemaakt van celluloseacetaat, een kunststof die uit elkaar valt in vervuilende microplastics. Daarnaast lekt een peuk enorme hoeveelheden toxische stoffen die het bodem- en waterleven verstoren. De sigarettenfilter is, in aantal, de grootste vorm van plasticvervuiling wereldwijd.