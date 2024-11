Vriendschap tussen koeien, Rahaf en Lena op moestuinles en alle andere onderwerpen

Dat een koe met de ene koe beter kan opschieten dan met de andere stalgenoot, dat is bekend. Maar hoe zien die vriendschappen er dan precies uit. En wat kan de boer doen om het sociale leven van zijn koeien te verbeteren? Lenny van Erp, lector bij de HAS en haar collega Gerben Hofstra, die op dit onderwerp promoveert, doen onderzoek naar de sociale interactie tussen koeien in de stal van boer Wilfred de Bruijn in het Gelderse Herwijnen.

Door klimaatverandering wordt hittestress voor mens en natuur een steeds groter probleem. En dan vooral in steden, die sneller opwarmen. Om schadelijke hitte te voorkomen is het belangrijk om te weten op welke plekken in de stad meer hittestress is.

Tim Claerhout van de Hortus Botanicus Leiden en Naturalis onderzoekt hoe korstmossen en mossen indicators van hittestress in de stad kunnen zijn. U kunt Tim helpen door zelf op zoek te gaan naar korstmossen en mossen bij u in de buurt. Erg leuk is dat u dan direct een hittestress-score krijgt. Hier ziet u hoe u kunt meedoen.

Lena en Rahaf leren composteren

"Bewaar al je groenafval!" Dat kregen de leerlingen van Taalschool de Brink in Baexem deze week van hun juf te horen. Op deze school in Midden-Limburg krijgen de kinderen van nieuwkomers niet alleen heel veel les in de Nederlandse taal, maar leren ze ook tuinieren. En een mooie tuin begint bij de bodem, dus deze week staat in het teken van compost. Onder leiding van Marten Reitsma en juf Vivi Dermant gaan de kinderen de tuin in.

Kinderen van taalschool de Brink © Vroege Vogels

Hoogvliegers

Sinds een paar jaar weten we dat vogels soms kilometers hoog in de lucht trekken. Eén van de theorieën is dat vogels dat doen om roofdieren te ontlopen. Maar een recente ontdekking laat zien dat vogels zelfs op enorme hoogte niet veilig zijn voor roofvogels. Trekvogelonderzoeker Chiel Boom vertelt over zijn vondst.