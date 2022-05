Vos op pad | Zelf Geschoten

De vos is in veel leefgebieden te vinden: het bos, de heide of het veen, maar ook in de duinen, de polder en zelfs aan de rand van dorpen en steden. Hij leeft waar voldoende voedsel en dekking te vinden is en jaagt daarom graag in het overgangsgebied van biotopen. Daar is namelijk het meeste voedselaanbod te vinden.