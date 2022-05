Vos grijpt gans | Zelf Geschoten

De vos is op jacht. Hij sluipt naar het water, en zwemt dan naar de overkant. De eenden in het water lijken nog niet echt van hem op de schrikken, maar de vos blijkt toch wel een gevaar. Hij grijpt een Canadese gans en laat hem niet meer los! De gans probeert nog weg te komen, maar uiteindelijk krijgt de vos wat hij wil: een prooi om op te peuzelen. Deze spannende video is van Annemieke van Dam.