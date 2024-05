Vorig jaar 314 natuurbranden in Nederland, juni hoogtepunt

Juni was de maand met de meeste natuurbranden, namelijk 191. Volgens het NIPV is een mogelijke verklaring de droogte in die maand. Vijf natuurbranden kregen vorig jaar een zogeheten GRIP-status. Dat houdt in dat de hulpdiensten gecoördineerd samenwerken. Het ging om een natuurbrand in Assen op 4 mei, een brand in het Limburgse Bergen op 4 juni, een brand in Purmerend op 12 juni, een in Musselkanaal op 16 juni en een natuurbrand in Ter Apel op 18 juni.